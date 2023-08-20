حقيقة اقتراب أحمد حجازي من الأهلي

علق أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي الأسبق، على احتمالية عودة أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي للفريق الأحمر.

وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " أحمد حجازي لن يعود مثلما كان بسبب إصابته بتمزق على مستوى الرباط الصليبي للمرة الثالثة خلال مسيرته".

وتابع: "حجازي سيعاني من قلة المرونة وتراجع على المستوى البدني عقب عودته، وهو ما سيؤثر على مستوى اللاعب".

وأتم: "لا أعتقد عودة حجازي لمصر وبالتحديد للأهلي، بسبب ضعف المقابل المادي في الأهلي مقارنة بما يحصل عليه في السعودية".

