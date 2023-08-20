جلال السعيد: حماية مبنى محافظة القاهرة من عنف الإخوان بخطة محكمة

قال جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، محافظ القاهرة الأسبق، إن مسئولية وزارة الداخلية كانت التعامل مع أحداث العنف بالشوارع، مؤكدًا أن دور محافظة القاهرة كان عمليات التأمين وأن يكون في المباني أشخاص مسئولين عنها 24 ساعة، وأن يكون هناك غرف عمل على مدار الساعة.

وأكد أن القاهرة، ليست من المحافظات التي حدث فيها أعمال عنف كبيرة مثل باقي المحافظات، فبعد فض الاعتصام، تم الاعتداء على المباني والكنائس ببعض المحافظات، وبعدها الداخلية أرسلت فرقة من القوات الخاصة لتسيطر على المبنى بالكامل وكان معهم أسلحة قناصة لأنه كان يشعر أنها مستهدفة.

وتابع، أنه بعد فض اعتصام رابعة، القاهرة كلها كانت في حالة صعبة وتم رفع 500 ألف طن من المخلفات من شوارعها.