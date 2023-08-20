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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إشادة برلمانية بتصريحات الرئيس بشأن الأزمة الاقتصادية.. طمأن المواطنين على بلدهم والحد من الإنفاق وزيادة الإنتاج ضرورية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

إشادة برلمانية بتصريحات الرئيس بشأن الأزمة الاقتصادية
برلماني: السيسي أول رئيس مصري يعمل في المليون كيلو متر مربع
برلماني: الرئيس طمأن المصريين على بلدهم.. والحد من الإنفاق وزيادة الإنتاج ضروري

أشاد نواب البرلمان بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية التي ادلى بها  أمس  خلال زيارته الأكاديمية العسكرية المصرية واصفين إياها بالمهمة لأنها تهم المواطن المصري والشارع المصري بشكل كبير جدًا.

وفي هذا الإطار قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب في  تصريحاته لصدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن المواطنين على بلدهم فيما يتعلق  بالأزمة الاقتصادية والتي لم نكن سبب فيها بل جاءت نتيجة عوامل خارجية.

واردف عضو اللجنة التشريعية أن العالم لم يكد يتعافى من أزمة جائحة كورونا ليقع في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها دور رئيسي في سوء الأوضاع الاقتصادية على العالم أجمع وليس مصر فقط بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم والذي بدوره أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ونوه عضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية العمل وطمأنته للمواطنين على حالنا بقوله: “ أطمئنكم على حالنا وأننا لن نتوقف أبدا عن العمل ، ونحن في عمل مستمر على كل شبر من أراضي مصر ، وبالنسبة للأزمة التي تسبب قلقا للجميع أقول انه مرت بنا أزمات كثيرة وبالجهد والمثابرة عبرناها و الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها لم نكن سببا فيها'.

وأكمل هلال أن  المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية يتطلب من الحكومة وضع سياسات رشيدة للاقتصاد المصرى لحل كل المشكلات وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبى، مؤكدا أهمية  الحد من الانفاق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد النائب هشام هلال على أهمية تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع السياحة المصرية لمضاعفة الإيرادات السياحية من العملة الصعبة.

كما علق محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال جولته التفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال محمود القط :"  الرئيس السيسي يحرص على تفقد الأكاديمية العسكرية بصفة مستمرة  وهناك رسائل أمن وأمان من خلال تفقد الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية ".

وأضاف محمود القط:" الرئيس السيسي أول رئيس مصري يعمل على المليون كيلومتر مربع مرة واحدة  ويتم تنفيذ مشروعات تنموية في كافة القطاعات".

وتابع محمود القط :" مصر يتواجد بها 9 مليون ضيف من الخارج ويتم معاملتهم مثل المصريين في كل شيء ولا يتم التعامل معهم كلاجئين".

وأكمل محمود القط:"  المشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها توفر استيراد سلع استراتيجية من الخارج وبالتالي يتم توفير العملة الصعبة ".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية الأزمة الاقتصادية سوء الأوضاع الاقتصادية ارتفاع نسبة التضخم

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