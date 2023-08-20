ماذا تقول اللائحة الاسترشادية بعد استقالة إدارة الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك لجنة ثلاثية ستدير الزمالك خلال ساعات بعد الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة، وذلك وفقا للائحة الاسترشادية.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن وزارة الشباب والرياضة تعكف حاليا، على تجهيز لجنة ثلاثية جديدة لإدارة نادي الزمالك، في ضوء ما تردد عن تقديم مجلس إدارة نادى الزمالك بالكامل استقالتهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح حتحوت أن اللجنة الجديدة التي سوف يشكلها الدكتور أشرف صبحي وفقا للائحة الاسترشادية مكونه من مدير تنفيذيً ومديرا للنشاط الرياضي، ومديرا للشئون المالية.

وتابع أن اللجنة الجديدة ستتعهد بعدم الترشح في الانتخابات القادمة، حيث سيتم إشرافها على إجراءات الجمعية العمومية القادمة المنتظر عقدها، وستدعو للإنتخابات من لحظة تسلمها المهمة بشكل رسمى وحتى 31 اكتوبر المقبل وستقام الانتخابات بعد الدعوة بـ45 يوما.