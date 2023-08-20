عصابة من الفرنسيين والسويسريين يعتدون على مراهقة بإسبانيا

أفادت مصادر بالشرطة الاسبانية، أن عصابة من المصطافين الفرنسيين و السويسريين يُزعم أنهم اعتدوا على مراهقة بريطانية في ماجالوف ، تم تصويرهم وهم "يضحكون" و "يستمتعون بأنفسهم" أثناء الهجوم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يقال إن مقطع فيديو يظهر فيه الشبان من بين أكثر من 20 مقطعًا للهجوم تم ضبطها من قبل ضباط الشرطة المحققين في إسبانيا.

ووصف القاضي ، الذي أعاد الشباب الستة رهن الاحتجاز، بانهم رفضوا الاتهمات نفين الجريمة الاعتداء عنهم.

وأضافوا أن هناك مؤشرات على أن الشابة البالغة من العمر 18 عاما عانى معاملة "مهينة" و "مهينة" حيث رفض القاضي الإفراج عن المشتبه بهم بكفالة في وقت سابق من الأسبوع.

عصابة من الفرنسيين والسويسريين يعتدون على مراهقة باسبانيا

تم وضع المجموعة قيد الحبس الاحتياطي في مايوركا في انتظار تحقيق جنائي جاري بشأن الاعتداء الجماعي المزعوم في الفندق.

ومثل المشتبه بهم الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاما أمام قاض في بالما المدينة الرئيسية في مايوركا يوم الثلاثاء.