أول تعليق من نصر أبوالحسن بعد فوزه برئاسة الإسماعيلي.. فيديو

أعرب نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، عن سعادته بالفوز بمقعد الرئيس بانتخابات الدراويش، التي جرت اليوم السبت.

وقال نصر ابو الحسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "أشكر أعضاء النادي الإسماعيلي على تواجدهم بكثافة فى الانتخابات ، لقد تواجد اليوم حوالي 50% من أعضاء نادي الإسماعيلي على غير العادة.".

وتابع: أوجه الشكر لأعضاء النادي على الروح والتعاون، واشكر المرشحين على دورهم في نجاح الانتخابات، التي كانت في مصلحة النادي، لأول مرة نبدأ فترة اعداد للموسم الجديد، نشهد استقرار لم يحدث منذ 4 سنوات ماضية.".

وأكمل: كل الأمور الخاصة بالجانب الفني ستكون مسؤولية المسؤول عن الكرة في النادي، هدفنا هذا الموسم ان نسير بشكل جيد دون القلق من صراع الهبوط.".

واستمر: "وجود علي ابو جريشة إضافة كبيرة للنادي الإسماعيلي ، اطالب الجماهير بمساندة الفريقة، وسوف نوفر مناخ جيد للاعبين.".

وأتم قائلا :" سنعمل على إزالة كل العقبات والأزمات لعدم تشتيت اللاعبين.".