من مدينة السادات.. شاهد| الجمهور يحاصر محمود كهربا

نشر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا فيديو جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع الاجتماعي إنستجرام.

وظهر كهربا من مدينة السادات و الجمهور يلتف حوله وسط ترحيب كبير، كما حرصوا علي اخذ صوراً تذكارية معه.

وساهم كهربا رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.