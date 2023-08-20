عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن بدء تدريب قواتها على طائرات إف-16

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم، عن بدء عملية تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16، لكنه قال إن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل، وربما فترة أطول.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مسؤول أمريكي أن طائرات إف-16 ستنقل إلى أوكرانيا بمجرد تدريب طياريها.

وقال ريزنيكوف في مقابلة تلفزيونية إن ستة أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين.

بلينكن: على روسيا إنهاء حربها على أوكرانيا فورًا

مدفيديف: هزيمة الدول الغربية في أوكرانيا حتمية

وصرح في مقابلة مع مذيعة القناة 24 أندريانا كوتشر، التي نشرت المقابلة على قناتها بموقع يوتيوب: "لذلك، لبناء توقعات معقولة، نضع في الاعتبار ستة أشهر كحد أدنى، لكن لا تصابوا بالإحباط إذا استغرق الأمر وقتا أطول".

وقال ريزنيكوف إنه لن يقدم تفاصيل عن مكان وموعد التدريب، موضحا أن التدريب يشمل تدريبا فنيا على اللغة، إذ أن المستوى الأساسي المعتاد للغة الإنجليزية ليس كافيا.

وقال مسؤول أمريكي، يوم الخميس، إن واشنطن وافقت على إرسال طائرات إف-16 إلى أوكرانيا من الدانمرك وهولندا للدفاع ضد روسيا بمجرد اكتمال تدريب الطيارين.
 

أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا طائرات إف 16 طائرات إف 16 الأمريكية طائرات إف-16 ريزنيكوف ألكسي ريزنيكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

"هتلر" و"الديون المتلتلة" دفعته للاستقالة| مغامرة أحمد مرتضى منصور مع الزمالك تنتهي قبل بدايتها

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

موضوعات متعلقة

بلينكن: على روسيا إنهاء حربها على أوكرانيا فورًا

مدفيديف: هزيمة الدول الغربية في أوكرانيا حتمية

ترشيحاتنا

أول من يدخل الجنة.. 6 أعمال تيسر طريقك إليها

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: إيريس أسرع تحورات كوفيد 19 انتشارا

أوكرانيا تعلن بدء تدريب قواتها على طائرات إف-16

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

الأهلي يتفق مع كولر على التجديد مقابل 185 ألف دولار

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق

بنفس طريقة السعودية| حقيقة تفاوض الأهلي مع نجم إسبانيول.. وهؤلاء مطلب جماهيري

في اليوم العالمي لها ... أضرار كارثية للبطاطس المقلية

فستان جريء.. درة تثير الجدل بأنوثتها رفقة زوجها

فيديو

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ