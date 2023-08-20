شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي إلى زد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابة بموقع فيسبوك، عن تعاقد مصطفى سعد ميسي لنادي زد لمدة 5 مواسم.

وكتب شوبير: مصطفى سعد ميسي لاعبًا لنادي زد لمدة 5 مواسم قادمًا من الأهلي.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.