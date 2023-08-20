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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو بركات: حاربت للحصول على الاستغناء الخاص بي من الأهلي

عمرو بركات
عمرو بركات

كشف عمرو بركات، لاعب الأهلي السابق، كواليس انضمامه لفرق الناشئين بالنادي الأهلي، والرحيل إلى نادي الزمالك.


وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: "ذهبت إلى اختبارات الأهلي مع والدي، وكان هناك العديد من المدربين الكبار مثل مجدي طلبة، ونجحت في الانضمام للنادي وتدرجت في المراحل السنية حتى وصلت إلى سن الـ15 عاما".


وتابع: "كان لدى والدي علاقات جيدة بأولياء أمور داخل نادي الزمالك، لذا حصلت على الاستغناء الخاص بي من الأهلي وذهبت إلى نادي الزمالك من أجل ضمان الحصول على فرصة للعب مع الفريق الأول".


وأتم: "كل فريق بالأهلي كان يتدرب في يوم خاص به، وغير مسموح لفريقين لمرحلتين سنيتين مختلفتين أن يتدربان سويا في يوم واحد، وهو ما كان يصعب علي التدرج في المراحل السنية، لذلك حاربت من أجل الحصول على الاستغناء الخاص بي من الأهلي والانضمام للزمالك".

عمرو بركات الأهلى الزمالك نادي الزمالك

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