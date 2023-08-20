باحث شرعي: أغلب الملحدين شباب يجهلون علوم الدين.. فيديو

أكد الحسن البخاري، الباحث في شئون الرد على الإلحاد والتطرف، أن تصدير صورة الملحد المثقف، هي صورة غير سليمة، بناء على تعاملي مع أشخاص ملحدين في الفترة الماضية.

وقال الحسن البخاري، في فيديو لصدى البلد، إنه من الوارد بشكل طبيعي أن يكون من بين الملحدين مثقفين ومفكرين وعلماء، لكن الأكيد أنهم ليسوا من أهل العلم في العلوم الشرعية الإسلامية.

وتابع: الملحد لو ادعى أنه على اطلاع بالعلوم الشرعية الإسلامية، فهو من المؤكد أنه علم شيئا وغابت عنه أشياء.

وذكر أن أغلب الملحدين من الشباب المراهقين، وشباب في مقتبل حياتهم وبدأ يقرأ بعض الكتب الذي أدت به إلى هذا المطاف.

وأكد أن الشاب الملحد والمثقف، لو كان عالما بعلوم الدين بشكل صحيح، لما وصل إلى هذه المرحلة من الإلحاد.