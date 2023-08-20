تجدّد حرائق الغابات في وسط وشرق الجزائر

أكدت الحماية المدنية الجزائرية، يوم السبت، أن عمليات إخماد الحرائق التي نشبت على مستوى الغابات بعدة ولايات من وسط وشرق البلاد، لاتزال متواصلة، فيما تم إخماد حريقين بكل من ولايتي بجاية وخنشلة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأصدرت الحماية المدنية الجزائرية، بيانا قالت فيه إن البلاد شهدت "10 حرائق بـ 6 محافظات و4 حرائق بمحافظة بجاية (شرق) وحدها"، ما دفعها للاستعانة بكامل الأسطول الجوي للإطفاء في بجاية.

وذكر المصدر نفسه أن محافظات "تيزي وزو والمدية (وسط) إلى جانب برج بوعريرج، جيجل وخنشلة وبجاية (شرق)، سجلت بها حرائق تمت السيطرة على بعضها فيما تستمر عملية إطفاء الأخرى".

ودفعت السلطات بأكبر الإمكانيات لإخماد حرائق بجاية، حيث استعانت بفرق متنقلة للحماية المدنية من محافظات مجاورة على غرار البويرة الأغواط وبرج بوعريريج.

وشاركت في عمليات الإطفاء 6 طائرات قاذفة للمياه بسعة 3000 لتر، وطائرة "بيرييف 200" تابعة للجيش الجزائري بسعة 12000 لتر، إلى جانب مروحيات وطائرات الوحدة الجوية للحماية المدنية.

وأجلت الحماية المدنية 13 عائلة من قريتي البير وتالة بمحافظة بجاية تفاديا لأي سيناريو مأساوي مشابه لما حدث نهاية الشهر الماضي.

وفي 24 يوليو الماضي، خلفت حرائق الغابات بالجزائر 34 قتيلاً، وحوالي 194 مصاباً، وسجلت بجاية الحصيلة الأعلى بمصرع 16 شخصا من عائلة واحدة.