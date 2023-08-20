عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجدّد حرائق الغابات في وسط وشرق الجزائر

أرشيفية
أرشيفية

أكدت الحماية المدنية الجزائرية، يوم السبت، أن عمليات إخماد الحرائق التي نشبت على مستوى الغابات بعدة ولايات من وسط وشرق البلاد، لاتزال متواصلة، فيما تم إخماد حريقين بكل من ولايتي بجاية وخنشلة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأصدرت الحماية المدنية الجزائرية، بيانا قالت فيه إن البلاد شهدت "10 حرائق بـ 6 محافظات و4 حرائق بمحافظة بجاية (شرق) وحدها"، ما دفعها للاستعانة بكامل الأسطول الجوي للإطفاء في بجاية.

وذكر المصدر نفسه أن محافظات "تيزي وزو والمدية (وسط) إلى جانب برج بوعريرج، جيجل وخنشلة وبجاية (شرق)، سجلت بها حرائق تمت السيطرة على بعضها فيما تستمر عملية إطفاء الأخرى".

الجزائر.. قرار قضائي عاجل يخص حرائق الغابات في البلاد

الجزائر تعلن إخماد جميع حرائق الغابات

ودفعت السلطات بأكبر الإمكانيات لإخماد حرائق بجاية، حيث استعانت بفرق متنقلة للحماية المدنية من محافظات مجاورة على غرار البويرة الأغواط وبرج بوعريريج.

وشاركت في عمليات الإطفاء 6 طائرات قاذفة للمياه بسعة 3000 لتر، وطائرة "بيرييف 200" تابعة للجيش الجزائري بسعة 12000 لتر، إلى جانب مروحيات وطائرات الوحدة الجوية للحماية المدنية.

وأجلت الحماية المدنية 13 عائلة من قريتي البير وتالة بمحافظة بجاية تفاديا لأي سيناريو مأساوي مشابه لما حدث نهاية الشهر الماضي.

وفي 24 يوليو الماضي، خلفت حرائق الغابات بالجزائر 34 قتيلاً، وحوالي 194 مصاباً، وسجلت بجاية الحصيلة الأعلى بمصرع 16 شخصا من عائلة واحدة.

الجزائر أخبار الجزائر إطفاء حرائق الجزائر ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الجزائر حرائق الجزائر حرائق الجزائر 2022 ضحايا حرائق الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي

موضوعات متعلقة

الجزائر.. قرار قضائي عاجل يخص حرائق الغابات في البلاد

الجزائر تعلن إخماد جميع حرائق الغابات

ترشيحاتنا

فعاليات مثيرة في ثاني أيام بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بالعلمين

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

تجدّد حرائق الغابات في وسط وشرق الجزائر

كذب وتزوير.. رسالة غاضبة من خالد الغندور

لم يدخل مصر.. المصل واللقاح توجه نصائح للوقاية من إيريس

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 20-8-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصائح فعالة.. طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق

بنفس طريقة السعودية| حقيقة تفاوض الأهلي مع نجم إسبانيول.. وهؤلاء مطلب جماهيري

في اليوم العالمي لها ... أضرار كارثية للبطاطس المقلية

فيديو

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ