قائد المجلس العسكري في النيجر يتحدث عن فترة انتقالية لا تزيد عن 3 سنوات.. وأوكرانيا تعلن عن بدء تدريب قواتها على طائرات "إف-16" .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي: حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية

المجلس العسكري في النيجر: لا نريد الحرب ولكننا سنرد على أي اعتداء

كييف تعلن بدء عملية مطولة لتدريب القوات الأوكرانية على طائرات "F-16"

أمريكا تحث الصين على وقف الضغوط العسكرية على تايوان

وفد "إيكواس" يلتقي الرئيس المعزول بازوم خلال زيارته للنيجر

الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات قادمة من سوريا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله "اننا حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية والعمل بجد في كافة القطاعات والمجالات"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة.

وقال الرئيس السيسي: "إننا نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية"، مشددًا على "أننا بذلنا جهودا غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية، ونحرص على توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر"، مؤكدًا أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، لافتا إلى أننا نحاول أن نكون عاملا إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة، كما حدث عندما استضافت مصر مؤتمر دول جوار السودان لمحاولة إيجاد حل سلمي لأزمة السودان.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن الجيش الأردني أعلن أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية"، مضيفًا أن الاشتباكات مع المهربين أسفرت عن إصابة عدد منهم، في حين فر آخرون إلى داخل سوريا.

دوليًا، نقلت "الوطن" عن قائد المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني قوله إن الجيش لم يصادر السلطة، وأنه منفتح على أي حوار طالما أنه "يلبي إرادة الشعب"، مشدداً في الوقت نفسه على أن نيامي لا تريد الحرب مع دول الجوار، ولكنها سترد "في حال حصل اعتداء ضدنا"، مؤكداً أن أي اعتداء "لن يمر من دون محاسبة".

وفي كلمة متلفزة جاءت عقب لقاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مع الرئيس المعزول محمد بازوم في نيامي، قال تياني إن "أي نهج يعتدي على سيادتنا وأمننا، هو نهج مرفوض من قبل شعب النيجر ويتجاهل الديناميكيات العميقة لدول الساحل التي تركت لمصيرها منذ أكثر من 10 سنوات من قبل نفس السلطات التي تعترض اليوم على الوضع في النيجر"، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية للسلطة التي يتزعمها لن تتجاوز ثلاث سنوات.

وأشارت "القبس" إلى أن وفداً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التقى برئيس النيجر المعزول محمد بازوم خلال زيارته للعاصمة نيامي السبت

وذكرت "الراي" أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أكد أن تدريب الأوكرانيين على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "F-16" بدأ، لكن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل وربما فترة أطول.

ونقلت "الجريدة" عن الخارجية الأمريكية قولها: " "نحث بكين على وقف الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول بدلاً من ذلك في حوار هادف مع تايوان"، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التدريبات العسكرية الصينية عن كثب.