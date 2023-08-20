عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

قائد المجلس العسكري في النيجر يتحدث عن فترة انتقالية لا تزيد عن 3 سنوات.. وأوكرانيا تعلن عن بدء تدريب قواتها على طائرات "إف-16" .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي: حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية
المجلس العسكري في النيجر: لا نريد الحرب ولكننا سنرد على أي اعتداء
كييف تعلن بدء عملية مطولة لتدريب القوات الأوكرانية على طائرات "F-16"
أمريكا تحث الصين على وقف الضغوط العسكرية على تايوان
وفد "إيكواس" يلتقي الرئيس المعزول بازوم خلال زيارته للنيجر
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات قادمة من سوريا

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله "اننا حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية والعمل بجد في كافة القطاعات والمجالات"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة.

وقال الرئيس السيسي: "إننا نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية"، مشددًا على "أننا بذلنا جهودا غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية، ونحرص على توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر"، مؤكدًا أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، لافتا إلى أننا نحاول أن نكون عاملا إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة، كما حدث عندما استضافت مصر مؤتمر دول جوار السودان لمحاولة إيجاد حل سلمي لأزمة السودان.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن الجيش الأردني أعلن أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية"، مضيفًا أن الاشتباكات مع المهربين أسفرت عن إصابة عدد منهم، في حين فر آخرون إلى داخل سوريا.

دوليًا، نقلت "الوطن" عن قائد المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني قوله إن الجيش لم يصادر السلطة، وأنه منفتح على أي حوار طالما أنه "يلبي إرادة الشعب"، مشدداً في الوقت نفسه على أن نيامي لا تريد الحرب مع دول الجوار، ولكنها سترد "في حال حصل اعتداء ضدنا"، مؤكداً أن أي اعتداء "لن يمر من دون محاسبة".

وفي كلمة متلفزة جاءت عقب لقاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مع الرئيس المعزول محمد بازوم في نيامي، قال تياني إن "أي نهج يعتدي على سيادتنا وأمننا، هو نهج مرفوض من قبل شعب النيجر ويتجاهل الديناميكيات العميقة لدول الساحل التي تركت لمصيرها منذ أكثر من 10 سنوات من قبل نفس السلطات التي تعترض اليوم على الوضع في النيجر"، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية للسلطة التي يتزعمها لن تتجاوز ثلاث سنوات.

وأشارت "القبس" إلى أن وفداً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التقى برئيس النيجر المعزول محمد بازوم خلال زيارته للعاصمة نيامي السبت

وذكرت "الراي" أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أكد أن تدريب الأوكرانيين على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "F-16" بدأ، لكن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل وربما فترة أطول.

ونقلت "الجريدة" عن الخارجية الأمريكية قولها: " "نحث بكين على وقف الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول بدلاً من ذلك في حوار هادف مع تايوان"، مضيفة أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التدريبات العسكرية الصينية عن كثب.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

راجع 1900 جنيه|أسعار الذهب تعاود الانخفاض بقوة وعيار 21 الآن غير متوقع

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

وفاة عروس في السعودية حديث السوشيال ميديا.. ماذا حدث؟

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

ترشيحاتنا

اليوم.. محاكمة حمزة زوبع وآخرين في قضية تمويل الإرهاب

طقس استثنائي.. لماذا حذرت هيئة الأرصاد من حالة الجو اليوم ؟

السجن المؤبد عقوبة الاختلاس إذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها الإضرار بمصلحة قومية

ودعا لاستغلال السماسرة.. أراضي سكنية بمقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم 20-8-2023

أخبار السيارات | 5 عربيات مستعملة تبدأ من 17 ألف جنيه بس.. أرخص إصدار من MG.. سعر جيلي جيومتري C الكهربائية في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق وحلول للتغلب على الشعور بالعنوسة

بنصائح فعالة.. طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق

بنفس طريقة السعودية| حقيقة تفاوض الأهلي مع نجم إسبانيول.. وهؤلاء مطلب جماهيري

فيديو

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ