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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إلى أوكرانيا لإصلاح البنية التحتية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرجي نيكيفوروف، عن تبني السويد استراتيجية تقدم بموجبها 500 مليون يورو إلى أوكرانيا، لإصلاح البنية التحتية التي تضررت جراء النزاع.

وقال نيكيفوروف لموقع "رادا" الأوكراني: "بالإضافة إلى الدعم العسكري، تبنت السويد استراتيجية تخصص بموجبها نصف مليار يورو لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا على مدار سنوات. إنه مبلغ مبدئي. يمكن للشركات الخاصة أيضا أن تنضم إلى المشروع".

وبحسب نيكيفوروف، فإن السويد تعتزم نقل مضخات مياه الشرب إلى أوكرانيا للمناطق المتضررة من تدمير سد كاخوفكا.

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يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التقى مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، السبت، لمناقشة التعاون العسكري بين ستوكهولم وكييف.

وأعلن زيلينسكي عن التوصل إلى اتفاق بشأن توطين إنتاج وصيانة ناقلات الجند السويدية "CV-90" في أوكرانيا.

وتتلقى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير العام الماضي، دعما عسكريا وماليا وسياسيا من الدول الغربية.

 

السويد أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا نيكيفوروف العقيد ألكسندر نيكيفوروف

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