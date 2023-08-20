جولة مشاورات خامسة بين الهند ونيوزيلندا لتعزيز الشراكة الثنائية

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الأحد إجراء جولة جديدة من المشاورات مع نيوزيلندا في عاصمتها ويلينجتون؛ حي جرى بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، بالاضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والمتعددة ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن جولة المشاورات هذه تعتبر الخامسة بين مسئولي الجانبين، حيث تم استعراض أوجه التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والدفاع والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والعلاقات الشعبية، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى الشراكة بين البلدين.

وبحث مسئولو وزارتي خارجية البلدين، القضايا الإقليمية والمتعددة، بما فيها المسائل المتعلقة برئاسة الهند لمجموعة العشرين والأوضاع في منطقة المحيطين الهندى والهادى “لإندو باسيفيك”، ورابطة الكومنولث والأمم المتحدة.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن الجانبين لفتا إلى أن ثمة إمكانيات ضخمة للتعاون في القطاعات التجارية والاقتصادية، واتفقا على الاستمرار في إجراء المشاورات بشكل دوري، على أن تجرى الجولة القادمة منها بالهند "في موعد مناسب".