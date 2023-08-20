تشيلسي ضيفا على ويست هام في الدوري الإنجليزي الليلة

يحل فريق تشيلسي ضيفا علي منافسه وست هام يونايتد علي ملعب لندن الأولمبي وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" .

ويسعى فريق تشيلسي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط الأولي في بطولة الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع فريق ليفربول بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الأولي

وكان فريق ويست هام لتحقيق الفوز علي تشيلسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بورنموث بهدف لكل منهما

وتذاع مباراة وست هام يونايتد ضد تشيلسي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي علي قناة بين سبورت beIN Sports 1 HD Premium.

على جانب آخر يستضيف نادي أستون فيلا منافسه إيفرتون اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب فيلا بارك ضمن منافسات نفس الجولة من بطولة الدوري الإنجليزي.