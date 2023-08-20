تامر حسني ينشر صور حفل «جايا» بالساحل الشمالي عبر إنستجرام .. شاهد

شارك الفنان تامر حسني متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر تامر حسني في الصور من حفله الأخير، حفل جايا بالساحل الشمالي.

واحتل الفنان تامر حسني المركز التاسع عالميا ضمن الأعلى مشاهدات على مستوى العالم بعد طرح كليبه الجديد حواء مساء أمس الخميس ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من ألبومه الجديد هرمون السعادة وهي من كلمات وألحان تامر حسني ومن توزيع وماستر على فتح الله وشاركته فى تصوير الكليب الفنانة أسيل عمران.

وكتب تامر حسني على صفحته الشخصية قبل طرح الكليب بساعات معلومات عن كليب حواء مع أسيل عمران قائلا: "في علاقات الحب الكوميدية بين الراجل و الست او الولد و البنت الحقيقة لقيت السوشيال ميديا المحلية و العالمية مش مقصرة و مش سايبه موقف مش متمثل .. فكنت همثل موقف منهم انا و اسيل وينزل تيك توك نشارككم بيه و نهزر بيه معاكم فجأة الحماس اخذنا نصور مشاهد اكتر لحد ما الحماس اڤور مننا ووصلت لفكرة تانية خالص.



وتابع:أنا اعمل اغنية تعبر عن معظم مواقف السوشيال ميديا المعروفة بين الشباب و البنات و معاها مواقف جديدة، ونصورها كليب سؤال حلقتنا النهارده تفتكروا ايه موضوع الاغنية؟.. انتظروا الكليب غداً ان شاء الله في تمام السادسه مساءً .. اغنية حوّا.