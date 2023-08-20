عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الباكستاني يكشف عن هجوم مسلح أودي بحياة 11 عاملا |تفاصيل

الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية

أودى هجوم مسلح في شمال غرب باكستان، الأحد، بحياة 11 عاملاً، حسبما أعلن رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار.

وقال  رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، أنوار الحق كاكار اليوم، على منصة إكس المعروفة سابقا بـ"تويتر"، إن 11 عاملا لقوا حتفهم في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان، معربا عن إدانته الشديدة.

وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان إن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

وذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء.. انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وفي وقت سابق، لقي 16 شخصا مصرعهم في باكستان، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 15 آخرون ، بينهم أربعة في حالة خطيرة، بعد اصطدام حافلة بشاحنة على متنها حاويات، واندلاع النيران بها على طريق فيصل أباد السريع بالقرب من بيندي بهاتيان، في وقت مبكر اليوم الأحد.

وذكر موقع جيو نيوز أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، بينما حاول سكان المنطقة القريبة من موقع الحادث إخراج الركاب بكسر نوافذ الحافلة. ولقي سائقا الشاحنة والحافلة مصرعهما فى الحادث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

راجع 1900 جنيه|أسعار الذهب تعاود الانخفاض بقوة وعيار 21 الآن غير متوقع

طقس استثنائي.. لماذا حذرت هيئة الأرصاد من حالة الجو اليوم ؟

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي إلى زد

وفاة عروس في السعودية حديث السوشيال ميديا.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

كيمياء وبلاغة وجغرافيا وإنشاء|طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتين بالدور الثاني للعلمي والأدبي

القاهرة 33.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

«التعليم» تنفي تسريب «اللغة الثانية والوطنية» قبل توزيعهما بلجان الدور الثاني للثانوية العامة

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

رئيس الوزراء الباكستاني يكشف عن هجوم مسلح أودي بحياة 11 عاملا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا في السعودية

طقس استثنائي.. لماذا حذرت هيئة الأرصاد من حالة الجو اليوم ؟

طرق وحلول للتغلب على الشعور بالعنوسة

بنصائح فعالة.. طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

فيديو

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ