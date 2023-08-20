رئيس الوزراء الباكستاني يكشف عن هجوم مسلح أودي بحياة 11 عاملا |تفاصيل

أودى هجوم مسلح في شمال غرب باكستان، الأحد، بحياة 11 عاملاً، حسبما أعلن رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، أنوار الحق كاكار اليوم، على منصة إكس المعروفة سابقا بـ"تويتر"، إن 11 عاملا لقوا حتفهم في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان، معربا عن إدانته الشديدة.

وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان إن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

وذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء.. انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وفي وقت سابق، لقي 16 شخصا مصرعهم في باكستان، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 15 آخرون ، بينهم أربعة في حالة خطيرة، بعد اصطدام حافلة بشاحنة على متنها حاويات، واندلاع النيران بها على طريق فيصل أباد السريع بالقرب من بيندي بهاتيان، في وقت مبكر اليوم الأحد.

وذكر موقع جيو نيوز أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، بينما حاول سكان المنطقة القريبة من موقع الحادث إخراج الركاب بكسر نوافذ الحافلة. ولقي سائقا الشاحنة والحافلة مصرعهما فى الحادث.