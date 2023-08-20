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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة أربعة فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة ومخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بإصابة شاب بالرصاص الحي في الوجه، وآخر بشظية في اليد، وآخرين تعرضا للدعس بجيب عسكري أثناء قيادتهما لدراجة نارية، وتم نقل الاصابات الى المستشفى.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي نشرت قناصتها في محيط ومداخل المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

إصابة أربعة فلسطينيين مواجهات قوات الاحتلال مخيم طولكرم فلسطين

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