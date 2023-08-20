إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة أربعة فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة ومخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بإصابة شاب بالرصاص الحي في الوجه، وآخر بشظية في اليد، وآخرين تعرضا للدعس بجيب عسكري أثناء قيادتهما لدراجة نارية، وتم نقل الاصابات الى المستشفى.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي نشرت قناصتها في محيط ومداخل المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.