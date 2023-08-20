الرئاسة التركية تضع خطة استراتيجية لمواجهة زلزال إسطنبول المحتمل

وضعت السلطات في تركيا خطة استراتيجية ووجهت بتنفيذها في أسرع وقت، وذلك في ظل توقعات بوقوع زلزال محتمل في إسطنبول.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية فإن الخطة تهدف إلى نقل المناطق الصناعية إلى وسط الأناضول، بالتحديد إلى ولايات أنقرة، قونيا، وأكسراي، بعيدًا عن منطقة مرمرة، التي تشهد تركيزا كبيرا من المصانع.

ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة “يني شفق”، وتابعها موقع تركيا الان٬ فإن الخطة التي تأتي برعاية رئاسة الجمهورية تأتي استجابة للمخاطر المتوقعة جراء الزلازل، خصوصا بعد الهزات التي شهدتها منطقة جنوب تركيا في الشهر الماضي.

وتشير المعلومات إلى أن الحكومة بدأت في تجهيز الأراضي ذات التربة الثابتة والقريبة من مصادر المياه، لجذب المستثمرين وتشجيعهم على إنشاء مصانع جديدة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية أكبر لتخفيف الاكتظاظ في إسطنبول وتوزيع العمالة والموظفين بشكل متوازن.

ومؤخرا حذر الخبراء من أن إسطنبول قد تتعرض لزلزال قوي قد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

وكان خبير زلازل تركي قد كشف عن توقعاته بوقوع زلزال مدمر في مدينة إسطنبول، وحذر من تداعياته الخطيرة على السكان حيث قد يواجه 2.5 مليون شخص خطر الموت نتيجة هذا الزلزال.

وقال الخبير في مجال الجيولوجيا، إنه: "من المتوقع أن تكون شدة زلزال إسطنبول بين 7.2 و 7.6 درجة، إذا حدث هذا الزلزال، فإنه سيتسبب في أضرار أكبر من تلك التي نتجت عن زلزال 6 فبراير".

وحذر من أن عدد الوفيات الناتجة عن هذا الزلزال سيكون مروعا، معتبرا أنه لا يليق بجمهورية تركيا أن يموت عدد كبير من الأشخاص جراء زلزال مدمر كهذا.

وأكد الخبير الجيولوجي أيضا أنه يجب عدم التركيز فقط على إسطنبول التي يقطنها 16 مليون نسمة بل يجب أيضا أن يتم اهتمام بتأثير الزلزال على منطقة مرمرة بأكملها.