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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 ركاب ونجاة 40 آخرين في انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - الزعفرانة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُصيب 5 مواطنين بإصابات متفرقة، فيما نجا 40 راكبًا في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل خاصة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» شمال البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح الأحد،  وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب أتوبيس تابع لشركة خاصة لنقل الركاب كان قادمًا في رحلة من القاهرة للغردقة، يقل 45 راكبًا، وذلك بطريق «الجلالة - الزعفرانة»، أصيب منهم 5 ركاب فيما نجا 40 راكبًا آخرين،  وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج. 

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