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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرائق الغابات تستعر في كندا| 35 ألف نازح.. وتحذير من الأيام المقبلة

حرائق الغابات
حرائق الغابات

استعرت حرائق الغابات في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا بشكل كبير مما دفع السلطات لإصدار أوامر إجلاء جديدة ليرتفع عدد الأشخاص النازحين إلى 35 ألفا، أي مثلي العدد في اليوم السابق.

وقد حذرت السلطات من أن الأيام المقبلة ستكون صعبة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وفي وقت سابق، أعلن الإقليم حالة الطوارئ لمنح مسؤولين صلاحيات رسمية مؤقتة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة في أنحاء كولومبيا البريطانية وتسببت في إغلاق بعض قطاعات الطريق السريع بين المحيط الهادي وبقية أنحاء غرب كندا ودمرت الكثير من الممتلكات.

 

وتمركز الحريق في أنحاء كيلونا، وهي مدينة تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الشرق من فانكوفر ويبلغ تعدادها السكاني نحو 150 ألف نسمة.
وتشيع حرائق الغابات في كندا، لكن انتشار الحريق ونطاقه يعكس شدة أسوأ موسم لحرائق الغابات حتى الآن.

 

وأتت النيران على مساحة تبلغ نحو 140 ألف كيلومتر مربع أي ما يعادل حجم ولاية نيويورك تقريبا. ويتوقع مسؤولون حكوميون استمرار موسم الحرائق حتى الخريف بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف المنتشرة على نطاق واسع في كندا.

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