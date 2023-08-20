بأقل التكاليف .. طريقة عمل مافن بالمربى

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة وسهلة لأسرتك نقدّم لكي اليوم طريقة عمل مافن بالمربى

المقادير

ـ 2 ونصف كوب من الدقيق، منخول

ـ نصف كوب من سكر الكاستر

ـ 90 غ من الزبدة، مذابة

ـ 1 بيضة

ـ 1 كوب من الكريمة

ـ ربع كوب من الحليب

ـ نصف كوب من المربى المفضل

طريقة التحضير

حضري الفرن على درجة حرارة 180 C، وادهني صينية مافن 12 كوب.

ضعي الطحين والسكر في وعاء، واصنعي حفرة في المنتصف، حركي معهم الزبدة، البيض، الكريمة والحليب.

املأي كل كوب في الصينية حتى نصفه

اصنعي حفر صغيرة في كل كوب، ثم اسكبي ملعقة صغيرة من المربى في منتصف المزيج، ثم اسكبي المزيج المتبقي فوق المربى

اخبزي المافن لـ 18 - 20 دقيقة كحد أعلى

أخرجيهم من الفرن عندما يصبح لونهم ذهبياً، وبرديهم ليستقروا في الصينية لمدة 5 دقائق.

أخرجي المافن من الصينية بلطف، واحذري من أن يكون المربى ساخناً جداً.