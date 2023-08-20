الإعلام العبري: جيش الاحتلال يواصل البحث عن منفذ عملية حوارة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل البحث عن منفذ عملية إطلاق النار في حوارة، والتي أدت لمقتل مستوطنين إثنين مساء أمس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك تقدمًا في مستوى التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية، لكن لم يتم بعد القبض على المنفذ، مشيرة إلى أن العملية حاليا تتركز في قرية عقربا لوجود معلومات تشير لوجود المنفذ فيها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عصر مساء أمس السبت، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظة نابلس وخاصة بلدة حوارة والبلدات المحيطة بها.

فيما تشهد الحواجز في المدينة والمدن المحيطة حركة متقطعة بتشديد الإجراءات عليها تارةً وفتحها تارة أخرى.