عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام العبري: جيش الاحتلال يواصل البحث عن منفذ عملية حوارة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل البحث عن منفذ عملية إطلاق النار في حوارة، والتي أدت لمقتل مستوطنين إثنين مساء أمس.

وقالت صحيفة  "يديعوت أحرونوت" إن هناك تقدمًا في مستوى التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية، لكن لم يتم بعد القبض على المنفذ، مشيرة إلى أن العملية حاليا تتركز في قرية عقربا لوجود معلومات تشير لوجود المنفذ فيها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ عصر مساء أمس السبت، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظة نابلس وخاصة بلدة حوارة والبلدات المحيطة بها.

فيما تشهد الحواجز في المدينة والمدن المحيطة حركة متقطعة بتشديد الإجراءات عليها تارةً وفتحها تارة أخرى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي منفذ عملية إطلاق النار في حوارة مقتل مستوطنين فلسطين اخبار فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - الزعفرانة»

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

بلاش تدخلوا مصر في حالة الاستقطاب.. تصريح مهم للرئيس السيسي عن البريكس

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مصرع وإصابة 11 شخصًا.. ننشر الصور الأولى لتصادم ميكروباص ونقل بطريق مطروح

ترشيحاتنا

الاستخبارات الإيرانية ترصد دخول 200 عنصر من داعش إلى أراضيها

الري: العمل على التحول للرى الحديث بواحة سيوة فى زمامات الآبار العميقة

وسائل إعلامية: مقاتلات «إف-16» لن تكون عصا سحرية بيد أوكرانيا

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

10 أسباب تدعوك للتفاؤل الفترة القادمة| قرارات حكومية ووعود رئاسية تُفرِح المصريين.. تعرف عليها

مهاجم اسبانيول ليس الأول .. نجوم رفضوا الانضمام إلى النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مادلين طبر| فنانة أخرى تثير الجدل بشأن عادل إمام .. إيه الحكاية؟

في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

بإطلالة جذابة ولافتة|زوجة حمدي المرغني تثير ضجة عبر إنستجرام في عيد ميلادها

أثار الجدل.. لن تتخيل سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق

فيديو

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ