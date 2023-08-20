العراق يكرم مبدعيه على مر التاريخ بإطلاق أسمائهم على قاعات القصر الحكومي

أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أسماء شخصيات عراقية على قاعات القصر الحكومي.



ووجّه السوداني بإطلاق تسميات مستمدة من الحضارة الرافدينية بكل امتداداتها، وأسماء أشخاص شكلوا علامة فارقة في الثقافة والنهضة العراقية المعاصرة، على قاعات وأروقة القصر الحكومي.

ومن ضمن تلك الاسماء الأب أنستاس ماري الكرملي، والشاعر محمد مهدي الجواهري، والدكتور علي الوردي، والمعمارية زها حديد، وآخرين.

ويأتي القرار "تأكيدا لمكانة التراث والهوية العراقية، ومن أجل ترسيخ الأسماء الحضارية المشرقة في التاريخ المعاصر والاعتزاز بها أمام ضيوف العراق وأمام الأجيال"،حسبما جاء في البيان.