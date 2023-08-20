كرمتها وزيرة الثقافة.. أول تعليق من الطالبة حبيبة الفائزة بجائزة «إيفاك» العالمية

قالت الطالبة حبيبة محمد، في أول تعليق لها من بعد حصولها على جائزة عالمية في الرسم من اليابان وتكريمها من وزيرة الثقافة، إن والدتها اكتشفت موهبتها في فترة الموجة الثانية من كورونا في عام 2021.



وتابعت حبيبة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أنها خلال فترة التعافي من فيروس كورونا قامت برسم لوحة عبارة عن بنت تجلس على الفيروس وأمامها شمس، مضيفة أن والدتها رأت أن لديها موهبة وأفكار ومن ثم بدأت في اتباع شغفها.



وأضافت أنها طورت موهبتها عن طريق الكورسات، والبداية كانت من اليوتيوب وبعد انتهاء العزل ذهبت للحصول على كورسات في مكتبة مصر العامة، لافتة إلى أنها تقدمت للمركز القومي للثقافة للاشتراك في مهرجان اليابان الدولي للفنون وتم ترشيح رسوماتها مع رسومات أخرى لتمثيل مصر في المسابقة.