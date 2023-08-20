الوضعية السليمة للطفل حديث الولادة خلال الرضاعة الطبيعية

قالت المعهد القومي للتغذية ، إن هناك الكثير من الأمهات يتساءلن في الأيام الأولى بعد الولادة عن كيفية إرضاع الطفل حديث الولادة وما هي الوضعية السليمة التي يجب أن تحمل بها طفلها أثناء الرضاعة الطبيعية.

وأوضح المعهد أنه سرعان ما تتعلم الوضعيات الأفضل، وألأمن، والأنسب لها ولطفلها والتي من ابرزها .



أوضاع الرضاعة الطبيعية المثلي



أولا وضعية المهد

- يفضل أن تجلس الأم بشكل معتدل على كرسى ذو مسندين

- تحمل الأم المولود على ذراعها وتضعه على ذراعها الأيمن، إذا كانت سترضعه من الثدي الأيمن، والعكس، ورأسه على كوعها، ومقعدته على كفها، وموازي لها، ومرفوع لصدرها، وليس العكس.

- لتوفير المزيد من الدعم من الممكن أن تضع وسادة على حجرها.

