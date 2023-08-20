عمل أسيوط: تعيين 10 آلاف شاب بينهم 646 من ذوي الهمم

عينت مديرية العمل بمحافظة أسيوط 10 آلاف و 343 شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص، من بينهم 646 ذوي الهمم ، و1696 من خلال 4 ملتقيات توظيف نظمتها المديرية مع شركائها من مؤسسات القطاع الخاص، خلال الفترة من أول يوليو 2022،وحتى 30 يونيو 2023.

جاء ذلك خلال تقرير أرسلته المديرية إلى وزير العمل حسن شحاتة ؛ موضحة تنفيذ توجيهاته بدعم خطط الدولة للحد من البطالة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتدريب الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مُستقبلك"، وكذلك توعية طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم ، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.

وأكد علي سيد مصطفى مدير المديرية، أنه خلال نفس الفترة تم إستخراج وإصدار 14 ألفاً و884 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتنفيذ 15 دورة تدريبية للشباب بمراكز التدريب المهنى واستفاد منها 251 متدرباً ، و5 برامج تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 49 متدربا ومتدربة بقرى مركز البدارى وساحل سليم ، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، كذلك التفتيش العمالي الدورى على 12 ألفاً و 740 منشأة يعمل بها 15 ألفاً و 793 عاملا ، للتأكد من تطبيق جميع احكام القوانين ذات الصلة بملف العمل، فضلاً عن التفتيش على السلامة والصحة المهنية على 1469 منشأة يعمل بها 83 ألفاً و 572 عاملا ،وتحرير 316 محضراً.

وفي مجال شؤون المرأة نظمت المديرية 75 ندوة توعية خلال نفس الفترة بأحكام القانون والقرارات الوزارية التى تخص حقوق وواجبات المراة داخل المنشآت، وتمكينهن إقتصادياً .

وفي نفس السياق ، أعلن مدير المديرية، عن بدء التقديم للإلتحاق بـدورتين تدريبيتين مجانا فى مجال التفصيل والخياطة للفتيات بهدف تدريبهن وتأهيلهم على تلك المهن ، لمدة شهرين، من سن 18 سنة الى 45 سنة ، ويبدأ التقديم إعتباراً من غداً الاثنين 21 أغسطس 2023،بمقر المديرية وعنوانه:" مجمع المصالح الحكومية مبنى (ب) الدور الثالث بإدارة التدريب المهنى"، على أن تبدأ الدورتين يوم 28 من شهر أغسطس الجارى ، حيث يشمل التدريب جانبا نظريا وآخر عمليا، وفى ختام التدريب يمنح المتدرب شهادة تفيد اجتياز الدورة معتمدة من المديرية .

وأشار إلى أن مركز التدريب التابع للمديرية ببنى غالب يشهد حالياً تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التبريد والتكييف، كما يجرى الآن تدريب ميدانى لتلك المجموعة بجامعة أسيوط تنفيذا لبروتوكول التعاون المتشرك مع المديرية ، بالإضافة إلى تنفيذ دورة على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمركز البدارى لـ ١٥ متدربة لتأهيل الشباب لسوق العمل .