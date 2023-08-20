اختيار أماكن لإنشاء 6 عمارات سكنية للأهالي المتضررين من توسعات ميناء العريش

تفقد اللواء أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظ شمال سيناء، الاماكن التي تصلح لانشاء عمارات سكنية للأهالي المتضررين من توسعات ميناء العريش البحري، ورافقه في الجولة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ، والمهندس ناجي ابراهيم رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، والمهندس احمد يونس مدير الإدارة الهندسية بالمجلس

6عمارات :

وتمت معاينة بعض الأماكن التي تصلح لإنشاء 6عمارات بمنطقة خدمات الريسه وتم اختيار بعض الأماكن تصلح للبناء عمارات سكنية وسوف يتم العرض علي اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بعد رفع الاحداثيات الخاصة بالموقع والمقاسات للتصديق عليها .

توسعات ميناء العريش:

كما تفقدت اللجنة إنشاءات المباني التي اقامها أهالي توسعات ميناء العريش البحري علي نفقتهم بعد تسليمهم قطع الأراضي بمنطقة الريسه ..حيث تم تمهيد الشوارع بمعدات المجلس في تقسيم مدرسة احمد صفوت.

وأشادت اللجنة بالمباني وتنظيمها مع الاحتفاظ بتراخيصهم وموافقة المجلس على توصيل المرافق من مياة وكهرباء .