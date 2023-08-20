تحسن ملحوظ.. الأرصاد تقدم رسالة طمأنة للمواطنين حول حالة الطقس المتوقعة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية على جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية والعظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 33 درجة مئوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن حالة الطقس خلال فترات النهار تكون مرتفعة بشكل كبير، خاصة على محافظات الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح الملحوظ سيؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، وارتفاع الأمواج سيصل لـ 3 أمتار.

سقوط الأمطار الخفيفة

وأشارت منار غانم إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على محافظة البحر الأحمر وسيناء.