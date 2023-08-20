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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حديث الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية رسالة طمأنة للمواطنين

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام طلاب الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته لها حملت رسالة طمأنة للمواطنين لأنه يتسم بالصراحة والوضوح ونقل الحقائق للمواطنين .

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية ، علاوة على توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية يمثل أعباء إضافية على الحكومة لإيجاد حلول سريعة وغير تقليدية، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وإيجاد حلول للأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري، وذلك عبر برامج يجرى تنفيذها ترعى في المقام الأول المواطنين أصحاب الظروف الصعبة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية في تطور مستمر وذلك بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى إلى تطوير البنية التحتية ومواكبة التطور التكنولوجي في كافة المجالات والعمل على تطوير المناطق التاريخية وعلى رأسها القاهرة التاريخية علاوة على بناء مدن جديدة تتواكب مع التطور العالمي.

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