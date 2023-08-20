عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عارفين اللي فيها| لاعب الزمالك يوجّه رسالة صادمة لإدارة النادي القادمة.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

شارك أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات “تويتر”.

 

وكتب أحمد عيد: "الرجولة مواقف ومحدش بينسي !! خليكوا مع الزمالك ومتصفوش حسابات ..
واللي هييجي ومشتاق للكرسي أكيد عارف كم المشاكل اللي موجودة في النادي فبعد ما يجي ميقعدش يشتكي ويندب ويقول في كذا وكذا واللي قبلي كان عامل كذا وكذا.. انت جاي وعارف اللي فيها والناس هتقف جنبك وتساعدك لما تشتغل مش أما تتكلم بس".

 

وكان قد أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، التقدم باستقالته، ونشر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وبعدها، أعلن المستشار محمود طه، عضو المجلس، التقدم باستقالته من عضوية نادي الزمالك من منصبه، ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يعلن خلاله الاستقالة.

كما أعلن سليمان وهدان، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، استقالته من مجلس القلعة البيضاء، ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية في ظل حالة الهجوم التي يتعرض لها جميع أفراد المجلس.

وشدد المصدر على أن الظروف الصعبة التي يعاني منها نادي الزمالك دفعت المجلس للإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي، وسيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات في نهاية شهر أكتوبر القادم، وستتعهد اللجنة الجديدة لإدارة نادي الزمالك بعدم الترشح في الانتخابات القادمة، حيث سيتم إشرافها على إجراءات الجمعية العمومية القادمة المنتظر عقدها.

وسوف تدعو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك للانتخابات من لحظة تسلمها المهمة بشكل رسمى، وحتى 31 أكتوبر المقبل، وستقام الانتخابات بعد الدعوة بـ 45 يوما.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مفاجأة.. بند مثير يمكن مجلس إدارة الزمالك المستقيل من العودة

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

حجز 3 قضايا سب وقذف مرتضى منصور لـ الخطيب للحكم

قابيل وهابيل في البحيرة.. شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية بكفر الدوار

الوطن يتسع للجميع.. مفاجأت سعيدة بقائمة العفو الرئاسي الجديدة

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.. احذر عقوبة السفر بالقطار وركوبه بدون تذكرة

سوريا تحدد سعرًا جديدًا لليرة مقابل الدولار واليورو

وول ستريت جورنال: الغرب يعدّ اتفاقا للسلام في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

بديل الفسفور .. طبيبة تكشف عن فوائد العكاوي |تعرف عليها

حادثة بسيطة.. داليا البحيري تخضع للفحص الطبي بعد إصابة يدها

فيديو

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ