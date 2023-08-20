عارفين اللي فيها| لاعب الزمالك يوجّه رسالة صادمة لإدارة النادي القادمة.. تفاصيل

شارك أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات “تويتر”.

وكتب أحمد عيد: "الرجولة مواقف ومحدش بينسي !! خليكوا مع الزمالك ومتصفوش حسابات ..

واللي هييجي ومشتاق للكرسي أكيد عارف كم المشاكل اللي موجودة في النادي فبعد ما يجي ميقعدش يشتكي ويندب ويقول في كذا وكذا واللي قبلي كان عامل كذا وكذا.. انت جاي وعارف اللي فيها والناس هتقف جنبك وتساعدك لما تشتغل مش أما تتكلم بس".

وكان قد أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، التقدم باستقالته، ونشر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وبعدها، أعلن المستشار محمود طه، عضو المجلس، التقدم باستقالته من عضوية نادي الزمالك من منصبه، ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يعلن خلاله الاستقالة.

كما أعلن سليمان وهدان، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، استقالته من مجلس القلعة البيضاء، ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية في ظل حالة الهجوم التي يتعرض لها جميع أفراد المجلس.

وشدد المصدر على أن الظروف الصعبة التي يعاني منها نادي الزمالك دفعت المجلس للإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي، وسيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات في نهاية شهر أكتوبر القادم، وستتعهد اللجنة الجديدة لإدارة نادي الزمالك بعدم الترشح في الانتخابات القادمة، حيث سيتم إشرافها على إجراءات الجمعية العمومية القادمة المنتظر عقدها.

وسوف تدعو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك للانتخابات من لحظة تسلمها المهمة بشكل رسمى، وحتى 31 أكتوبر المقبل، وستقام الانتخابات بعد الدعوة بـ 45 يوما.