تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

قدمت مذيعة صدى البلد تغطية جوية حيث يبحث الكثير عن نشرة الأرصاد الجوية التي تشكل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، بالتزامن مع تراجع الحرارة من 44 درجة خلال الموجة التي انتهت أول أغسطس، إلى نحو 33 درجة على القاهرة فقط.

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وعن حالة الطقس على العاصمة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

بينما يكون الطقس ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بحسب نشرة الأرصاد الجوية.