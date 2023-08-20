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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاعتداء على قوات حفظ السلام.. مصر توجه نداء هاما بشأن القضية القبرصية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

حثت مصر، اليوم الأحد، على التهدئة وأهمية العودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية القبرصية.

 

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه "دعت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، إلى التهدئة ووقف أية إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة يوم الجمعة ١٨ أغسطس الجاري".

 

وأضاف البيان: "وأكدت مصر في هذا الصدد على أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنُب أي أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة".

 

وأكد: "كما دعت مصر إلى العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

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