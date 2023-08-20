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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار أكاديمية ناصر يكشف أهمية لقاءات الرئيس السيسي بالمؤسسات العسكرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد اللواء الدكتور حسام سويلم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن الهدف الرئيسي من لقاءات الرئيس السيسي، مع المؤسسات العسكرية والشرطية، هو تعميق الولاء والإنتماء الوطني لأبناء تلك المؤسسات والإرتقاء بمستواهم.

 

وقال حسام سويلم، خال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن تاريخ مصر القديم والحديث مشرف، يستحق أن يفخر به جميع المصريين.

 

 

تتصدى لها

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك مخططات خارجية تتم ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن القيادة السياسية تعلم تلك التهديدات وتتصدى لها.

أكاديمية ناصر العسكرية الرئيس السيسي المؤسسات العسكرية الانتماء الوطنى الدولة المصرية

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