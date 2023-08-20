مستشار أكاديمية ناصر يكشف أهمية لقاءات الرئيس السيسي بالمؤسسات العسكرية

أكد اللواء الدكتور حسام سويلم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن الهدف الرئيسي من لقاءات الرئيس السيسي، مع المؤسسات العسكرية والشرطية، هو تعميق الولاء والإنتماء الوطني لأبناء تلك المؤسسات والإرتقاء بمستواهم.

وقال حسام سويلم، خال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن تاريخ مصر القديم والحديث مشرف، يستحق أن يفخر به جميع المصريين.

تتصدى لها

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك مخططات خارجية تتم ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن القيادة السياسية تعلم تلك التهديدات وتتصدى لها.