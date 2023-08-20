عن الهيئة المصرية للكتاب| الأردني موسى حوامدة يكشف تفاصيل مجموعته الشعرية الجديدة

كشف الشاعر الأردني موسى حوامدة، عن تفاصيل مجموعته الشعرية الجديدة المقرر أن تصدر خلال الفترة المقبلة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقال حوامدة في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن المجموعة الشعرية الجديدة تحمل عنوان «أتركُ النهرَ هامشًا.. وأمضي»، وتضم مجموعة من القصائد التي كتبها سواء في القاهرة أو في عمان، لافتًا إلى أن تنقله بين مصر والأردن يمنحه الكثير من التأمل، ويدفعه إلى الكتابة بشكل مُستمر.

وأضاف “حوامدة” أن هناك مشروع سيرة ذاتية يعكف عليه في الوقت الحالي للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن للخروج إلى القارئ.

وخصَّ الشاعر الأردني موسى حوامدة موقع “صدى البلد” بقصيدة من قصائد مجموعته الشعرية الجديدة بعنوان: «على عَتبةِ دارِنا» ويقول فيها:

إنَّه الوقتُ يعبرُ تارة ً

ثم يجلسُ ليرتاحَ قليلًا

على عَتبةِ دارِنا

دون أن يلقي السلامَ علينا

يتناولُ طعامه كاملًا منا

أحيانًا يُقرضُ الأطفالَ شيئًا من وجبات الزمن

يمنحهم ثلاثَ وجباتٍ شهيةٍ

ومراتٍ يزيدُ في العطاء

حتى يكبر القمر.



جالسًا مكانَه يظلُّ

وذقنه على عكازه

متاملًا ذاتَه الغامضة

لا ينظرُ إلى الماضي بعين الندم

ولا يرنو إلى الغد بعين التَّرقُّب

فهو هناك في الحالتين

وهو هنا في قتل النطفِ العَديدة كلَّ ليلة

أحيانًا يتركُ للحياةِ بعضَ النباتات

لتُعدِّلَ من قَسوةِ الموت

وأحيانًا يُغريه النهوضُ والتَّمشي فوقَ جّسدِ الدهر

يتناسى غَدرَه ويُخفي خنجرَه في ثنايا الأيام

ينهضُ ولا يمضي

يتلفتُ نحوَ السماء

يرفعُ يَديه ويدعو

لم يسمعْ أحدٌ دعاءه

ربّما يطلبُ شيئًا من خالقه

كي يجدَ له وظيفةً أخرى

أو يطلب راحةَ بال

ينهضُ،

يمشي

وكلما رآه الناس قد مضى

أراه جالسًا مكانَه

يَعصرُ الساعاتِ بين يديه

غير آبهٍ بالحياة التي تتجدد

غير مكترثٍ بالموتِ الذي لا يبتعد

لا يتركُ مقعدَه الوَثير عندَ عَتبةِ دارنا القديمة.