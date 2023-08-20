أول تعليق من نتنياهو على عملية إطلاق النار في حوارة

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على عملية إطلاق النار في حوارة، والذي قتل فيه مستوطنان اثنان.

وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "قواتنا تعمل للوصول إلى منفذ الهجوم في حوارة أمس وتصفية الحساب معه".

وأضاف: "تعمل القوات الأمنية الإسرائيلية على العثور على الإرهابي. وسيأتي يومه، في وقت أقرب مما يعتقد"، وفق قوله

وأشار نتنياهو أيضا إلى الموافقة المتوقعة على الخطة الخمسية للقدس الشرقية، قائلا: "الحكومة ستتخذ قرارا مهما لصالح سكان القدس الشرقية بقيمة ثلاثة مليارات شيكل".