مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف ، تغطية جديدة حيث تم تصريح هام من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم وقال الرئيس ، إننا نعمل على توفير العملة الصعبة، ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا من السلع، مضيفاً أن الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.

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وركزت الحكومة وأجهزتها، خلال الفترة الماضية، جهودها على كيفية النجاح في كبح جماح ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، والإسهام الحقيقي في انحسار موجة الغلاء، التي جاءت على إثر المتغيرات العالمية (جائحة كورونا، والحرب الروسية في أوكرانيا)، بعدما أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى في ظل تغيرات هائلة تشهدها العديد من الدول المصدرة للسلع.

وأطلقت الدولة المصرية جهودها التي لم تنقطع، ومساعيها التي لم تتوقف لإقامة المعارض وسلاسل ومنافذ البيع، ومحاربة الاحتكار، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاديات في مختلف دول العالم.