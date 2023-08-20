جريمة دمياط .. شاب ينهي حياة عمته في منزلها بعد مشاجرة بينهما

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية باستقبالها جثة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (نجل شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية") ووجود خلافات بينه وبين المتوفاة لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه ، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالاعتداء عليه بالسب ، فقام بطعنها بألة حادة كانت بحوزته ولاذ بالهرب .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.