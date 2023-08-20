بعد استقالة المجلس.. نجم الزمالك يوجه رسالة قوية

علق أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق على استقالة مجلس إدارة القلعة البيضاء في الساعات القليلة الماضية.



وكتب أحمد عيد عبد الملك على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك":" الرجولة مواقف ومحدش بينسي !! خليكوا مع الزمالك ومتصفوش حسابات".

وأضاف " واللي هييجي ومشتاق للكرسي أكيد عارف كم المشاكل اللي موجودة في النادي فبعد ما يجي ميقعدش يشتكي ويندب ويقول في كذا وكذا واللي قبلي كان عامل كذا وكذا.. انت جاي وعارف اللي فيها والناس هتقف جنبك وتساعدك لما تشتغل مش أما تتكلم بس".



وتقدم مجلس إدارة الزمالك باستقالة جماعية منذ قليل إلى وزير الشباب والرياضة.

وجاء نص الاستقالة كالآتي:



السيد الدكتور / اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

نتقدم لسيادتكم بأسمى معاني العرفان على ما قدمتموه من دعم لمجلس ادارة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ، بعد الاحداث التي شهدها مجلس الادارة على مدار الشهور الماضية والتي اثرت على استقرار النادي ومجلس ادارته وفرقه الرياضية .

وعلى مدار المدة الماضية من دورة مجلس الادارة كانت الجمعية العمومية للنادي صاحبة الدور الأول والرئيسي في كل ما تحقق داخل النادي بمساندتها ودعمها للمجلس ، ودفعتنا دوما للأمام ، وكانت الجمعية العمومية لنادي وجماهيرنا العظيمة السبب الرئيسي وراء تحمل مجلس الادارة للضغوط العنيفة التي تعرضنا لها في الاونة الأخيرة .

في ضوء الاحداث الأخيرة التي شهدها مجلس ادارة نادي الزمالك ، لا يسعنا إلا أن نتقدم باستقالتنا لسيادتكم من مجلس ادارة النادي متمنين التوفيق لنادينا ولجماهيرنا العظيمة التي كانت السند للنادي ولمجلس الادارة خلال الفترة الماضية .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس ادارة نادي الزمالك