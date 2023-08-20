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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي للترجمة يحتفل بصدور الطبعة العربية من كتاب "المعرفة المستدامة"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بصدور الطبعة العربية من كتاب" المعرفة المستدامة :نظرية في الدراسات البينية" والفائز بمسابقة شباب الجامعات في دورتها الأولى.

ويحضر الاحتفالية الفريق الفائز و هو فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة بورسعيد ؛ مشرف الفريق  الدكتور مرسي عواد مدرس الأدب المقارن بكلية الاداب بجامعة بورسعيد وأعضاء الفريق وهم: الدكتور محمد العشري، الدكتورة سمر حجازي،الدكتورة اّية خضر والدكتور محمود مجدي ويدير الندوة الناقد الدكتور هشام زغلول مدرس النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة القاهرة وذلك في تمام الساعة ١٢ من ظهر يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٢ أغسطس الجاري بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.


والعمل من تأليف روبرت فرودمان  ومن تقديم  الدكتور أحمد درويش.
‎جدير بالذكر أن  المركز القومي للترجمة قد احتفل الأربعاء الماضي  بصدور الطبعة العربية من رواية القرية وهي الرواية الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية وذلك بحضور الفريق الفائز.

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي كتاب المعرفة المستدامة نظرية في الدراسات البينية مسابقة شباب الجامعات

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