تطور مفاجئ.. زيزو يعرض التنازل عن 60 مليون جنيه للرحيل إلى الشباب السعودي

شهدت الساعات الأخيرة تطورات خطيرة في أزمة رحيل أحمد سيد زيزو، نجم نادى الزمالك، إلى صفوف فريق الشباب السعودي.

جاء ذلك بعدما عرض زيزو التنازل عن 60 مليون جنيه مستحقات متأخرة وباقي قيمة عقده مع الزمالك من أجل إتمام التعاقد مع الشباب السعودي.

زيزو تواصل مع مسئولى نادى الزمالك من أجل التنازل عن المستحقات المتأخرة التى تبلغ 12 مليون جنيه، إضافة إلى باقي عقده مع القلعة البيضاء من أجل انتقاله إلى نادى الشباب السعودي.

وتقدم نادى الشباب السعودي بعرض تخطى حاجز الـ 7 ملايين دولار، إضافة إلى راتب سنوى لزيزو بقيمة 3 ملايين دولار.

ورفض نادى الزمالك عرض الشباب السعودي وتمسك ببقاء زيزو على أن يتم صرف جزء من مستحقاته المالية المتأخرة خلال أسبوع.

مهلة لرحيل زيزو عن الزمالك

منحت إدارة نادي الشباب السعودي أحمد سيد زيزو ووالده والزمالك مهلة للرد على العرض لانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق السعودي.

كان نادي الشباب السعودي أرسل عرضا إلى نادي الزمالك تخطى حاجز الـ 7 ملايين دولار، إضافة إلى راتب زيزو الذى يبلغ 3 ملايين دولار.

وأخطر نادي الشباب السعودي زيزو ووالده إضافة إلى نادي الزمالك بأن آخر موعد للرد على عرض انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي اليوم، الأحد.

كانت تقارير إعلامية كشفت عن وضع نادي الشباب السعودي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي، بديلا لزيزو حال فشل صفقة الزمالك.