عاد "مؤسسة سيادية موحدة".. إعلان هام بشأن مصرف ليبيا المركزي

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الأحد، مع نائب المحافظ مرعي مفتاح في مقر المصرف بطرابلس "كدليل على توحيد مصرف"، فيما أكد الاثنان عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة، مشيرين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، أضاف المصرف في بيان، اليوم الأحد، أن الاجتماع عقد "تنفيذا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجا للجهود التي تبذلها الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد". كما حضره عدد من مدراء الإدارات والمستشارين في مقري المصرف بطرابلس وبنغازي.

وتابع البيان أن المحافظ ونائبه أعلنا أن "مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة، والاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام".

وفي نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب إقالة نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري من منصبه، وفي اليوم التالي أعلن المجلس تعيين مفتاح رحيل البرعصي مكانه.

وقبل رحيله، قال الحبري في أكتوبر الماضي إن الصديق الكبير علق مسار توحيد المصرف من طرف واحد "دون سبب أو مبرر"، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.

وقال الحبري خلال مؤتمر صحفي إن المصرف المركزي بات "شبه ميت ولا يؤدي مهامه على الشكل الأكمل"، مرجعا ذلك إلى إصرار الكبير على "القيادة بمفرده".