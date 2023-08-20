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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة.. موعد بطولة التجديف بالعلمين الجديدة

مدينة العلمين
مدينة العلمين

رصدت الإعلامية سارة سراج، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، أبرز فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة، قائلة إن اليوم نشهد ختام بطولة الرالي التي انطلقت يوم 17 أغسطس، وشارك بها 500 لاعب من مختلف دول العالم، وبدأت بسباقات سيارات الدفع الرباعي «فور باي فور»، مشيرة إلى أن مدينة العلمين تشهد سباق سيارات السرعة الليلة.

وأضافت «سراج»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «أجواء سباق الرالي بـ العلمين أكثر من رائعة، وهذه ليست البطولة الأولى للرالي في العلمين بل أقيمت أيضا العام الماضي في شهر يوليو»، موضحة أن بطولة الرالي بالعام الماضي ضم 5 سباقات بينما هذا العام يشمل 7 سباقات.

نشاط رياضي منهم أنشطة حدثت بالفعل مثل بطولة الجودو

وتابعت أن مدينة العلمين شهدت بالأمس حلقة خاصة للغاية للإعلامية الكبيرة منى الشاذلي مع الموسيقار المغربي أمين بودشار، الذي أحيا عرض كبير للغاية برفقة فرقته بمدينة العلمين الجديدة، موضحة ان هذه الفرقة اشتهروا بإعادة تقديم أغاني عبدالحليم حافظ، مثل أغنية «جانا الهوا».

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يضم 12 نشاط رياضي منهم أنشطة حدثت بالفعل مثل بطولة الجودو التي انتهت منذ يومين، بينما أبرز البطولات القادمة هي سباق التجديف المقرر انطلاقها يوم 24 أغسطس حتى 26 أغسطس.

 

العلمين سباقات سيارات مدينة العلمين الجديدة بطولة الرالي ختام بطولة الرالي

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