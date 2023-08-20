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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث زعمت صفحات الغش التي تعمل تحت اسم شاومينج على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، فجر اليوم تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر اداءه اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

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وعلى الفور تواصل موقع صدى البلد مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ونفى مصدر مسئول بالغرفة كل ما يقال عن  تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية فجر اليوم ، قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال المصدر : إن هذا الكلام الذي يزعمه شاومينج واعوانه ما هو إلا وسيلة لإستغلال قلق وتوتر الطلاب ، للنصب عليهم وجمع الاموال بحجة تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية لهم .

وأضاف المصدر : انه من المستحيل أن يتم تسريب أي من امتحانات الثانوية العامة 2023 لا عن طريق شاومينج ولا غيره ، لان امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينا مشددا بجميع مراحلها من جانب الجهات الأمنية المعنية في الدولة .

وشدد المصدر ، على ضرورة إلتزام الطلاب بعدم استخدام أي وسيلة من وسائل الغش المختلفة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

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