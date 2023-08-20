الاحتلال الإسرائيلي يغلق المحلات التجارية والمدارس ويكثف التعزيزات العسكرية إثر عملية حوارة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة في التصعيد ضد الفلسطينيين في بلدة حوارة، موضحةً: "أنه جرى غلق كافة المحلات التجارية وكل أوجه الحياة مثل المدارس وتكثيف التعزيزات العسكرية الإسرائيلية إثر عملية حوارة".

دخل الغاز المسيل للدموع نوافذ المنازل

وأضافت في تغطية خاصة على الهواء ببرنامج "المشرق العربي"، الذي تقدمه الإعلامية أمل مضهج عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وزارة التربية والتعليم أعلنت غلق المدارس بحوارة، كما حدثت إصابات كان أكثرها في بلدة بيتا بما يزيد عن 100 إصابة بالاختناق، كما دخل الغاز المسيل للدموع نوافذ المنازل، ونجت عائلة من الاختناق".

وتابعت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله: "الأوضاع متأججة في بلدة حوارة منذ أمس بسبب عملية إطلاق النار التي قُتل فيها مستوطنان، وحتى الآن، والآن يتم تمشيط بلدة عقربا، حيث تم تتبع أثر منفذي عملية الإطلاق، ويقولون إنهم متواجدون في بلدة عقربا، وجرى إغلاق كل مداخل ومخارج نابلس في بلدة حوارة".