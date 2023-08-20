عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المحلات التجارية والمدارس ويكثف التعزيزات العسكرية إثر عملية حوارة

مراسلة قناة القاهرة
مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة في التصعيد ضد الفلسطينيين في بلدة حوارة، موضحةً: "أنه جرى غلق كافة المحلات التجارية وكل أوجه الحياة مثل المدارس وتكثيف التعزيزات العسكرية الإسرائيلية إثر عملية حوارة".

دخل الغاز المسيل للدموع نوافذ المنازل

وأضافت في تغطية خاصة على الهواء ببرنامج "المشرق العربي"، الذي تقدمه الإعلامية أمل مضهج عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وزارة التربية والتعليم أعلنت غلق المدارس بحوارة، كما حدثت إصابات كان أكثرها في بلدة بيتا بما يزيد عن 100 إصابة بالاختناق، كما دخل الغاز المسيل للدموع نوافذ المنازل، ونجت عائلة من الاختناق".

وتابعت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله: "الأوضاع متأججة في بلدة حوارة منذ أمس بسبب عملية إطلاق النار التي قُتل فيها مستوطنان، وحتى الآن، والآن يتم تمشيط بلدة عقربا، حيث تم تتبع أثر منفذي عملية الإطلاق، ويقولون إنهم متواجدون في بلدة عقربا، وجرى إغلاق كل مداخل ومخارج نابلس في بلدة حوارة".

 

القاهرة الإخبارية قوات الإحتلال الاسرائيلية الفلسطينيين المحلات التجارية نوافذ المنازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

الدولار يضع الأهلي في ورطة| بواليا يلوح باللجوء إلى "فيفا".. وأحمد قندوسي يطلب فسخ عقده

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

ترشيحاتنا

رصد 3 حالات غش إلكتروني بلجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

وزير التموين: لا يمكن تطوير التجارة الداخلية إلا بإنشاء بنية أساسية حقيقية|فيديو

أمين اقتصادية النواب لـ صدى البلد: أؤيد مقترح إصدار قانون يحدد سقف الديون.. وأطالب بإقرار حوافز للحد من الزيادة السكانية

تنسيق الجامعات 2023.. نكشف تفاصيل الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. احصل عليها

مفيش كمامات ولا حظر.. متحور الخمسة جنيه من كورونا أكذوبة كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

فيديو

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ