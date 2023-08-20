وزير التنمية المحلية يناقش توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية بسوهاج وقنا

ناقش اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع محافظ سوهاج ومحافظ قنا ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز المحافظتين لتنفيذ مشروعات الكهرباء و الإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، وأشار وزير التنمية المحلية أن الدولة لا تدخر جهداً في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم المراكز والمدن والوحدات القروية في جميع المحافظات لتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وإدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أن إقليم الصعيد يحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه .

وبحث الاجتماع الإجراءات التى أتخذتها المحافظتين لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية، والسلامة العامة لهم، وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة تكثيف حملات الرقابة لمتابعة مدى التزام المحلات العامة والتجارية بمواعيد الغلق الصيفية، مع التأكيد على غلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين، مع ضرورة التطبيق الأمثل لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عمل الموظفين أون لاين من المنازل يوم الأحد من كل أسبوع بما يحقق الهدف من القرار.

وأشار اللواء طارق الفقى واللواء أشرف الداودي إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم من رؤساء المدن والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات بالنتائج التى أسفرت عنها حملات الرقابة للتأكد من إلتزام كافة الجهات بقرارات الترشيد، وخفض الإنارة العامة، خاصة بالمباني الحكومية، والمنشآت التابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية.

وحرص وزير التنمية المحلية خلال اللقاء على بحث جهود محافظتى سوهاج وقنا فيما يخص تحسين مستوي النظافة العامة بالمدن والمراكز والقرى ورفع التراكمات اليومية من المخلفات ، مؤكداً أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع لتنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع بالاطمئنان على الجهود التي بذلتها المحافظتين لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، حيث تم الإشارة إلى توريد 170 ألف شجرة الي محافظة قنا منهم "109 آلاف شجرة مثمرة، و 61 ألف شجرة زينة"، بالإضافة إلى 45 ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية، كما تم توريد 170 ألف شجرة لمحافظة سوهاج خلال العام المالي الحالي لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها.