تعديلات بتشكيل الجهاز الإداري لنادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك عن وجود اتجاه لإجراء تعديلات على تشكيل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أنه بخلاف التعديل في الجهاز الإداري سيتم تقليص عدد أفراد الجهاز الإداري قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.