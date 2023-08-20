لاعبو البنك الأهلي يؤدون تدريبات صباحية ومسائية في معسكر برج العرب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية داخل معسكره المغلق ببرج العرب تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو ،استعدادا للموسم الجديد بالدورى الممتاز .

وشهد مران الفترة الصباحية فقرة بدنية قوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين ،ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي ثلاثة مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع كلا من سموحة وفاركو والإتحاد السكندري .



كان بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، قد قرر خوض معسكر مغلق خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجارى بمدينة برج العرب لإستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد