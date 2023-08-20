لمناقشة البرنامج النووي.. قمة يابانية إيرانية في نيويورك الشهر المقبل

قالت وكالة «كيودو» للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر دبلوماسية إيرانية لم تكشف عنها إن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيعقدان قمة في نيويورك الشهر المقبل.

وتهدف هذه المقابلة لمناقشة البرنامج النووي لطهران وبعض القضايا الأخرى، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت وكالة كيودو أن إيران تسعى لتعزيز العلاقات مع اليابان، التي تربطها بها علاقات ودية منذ وقت طويل.

وأشارت كيودو إلى أن كيشيدا ورئيسي من المتوقع أن يناقشا ما أثير عن إرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا خلال الحرب في أوكرانيا.